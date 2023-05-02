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Демин Григорий Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демин
Имя
Григорий
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
11 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
2558. ДЕМИН ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 24 л., Ветлужск. у., Топшаевск. в. Нижегородск. Губсуд. Ст. 1 ч. 86, лиш. св. 2 г. и пор пр. 5 л. П. в. з. с. 11/ѴІІ—24.

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