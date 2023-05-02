Петров Семен Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Семен
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 06 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27629. ПЕТРОВ, СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, 23 л. Гр. Новоторжск. у., Медновск. в., д. Бухарево; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. г. Петрограда. Подлог, лиш. св. 1 г. Исп. 6 февр. 920.
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