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Павлов Петр Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Петр
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
05 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
27420. ПАВЛОВ, ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 38 л. Гр. Новоржевск. у., Посадниковск. в., д. Жарки. Убийство, лиш. св. 3 г., с зач. 1 м. и 18 д. пр. з. Исп. 5 авг. 920.

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