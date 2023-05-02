Бондарь Андрей Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондарь
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45363. БОНДАРЬ, АНДРЕЙ ОСИПОВЪ (онъ же Бондаровъ и Баюра). К. Острожск. у., Ляховецк. в., с. Жемелинцевъ, 43 л., рд. въ г. СПБ.; — Кіевск. С. П., 149 и 271 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 30 Апр. 905.
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