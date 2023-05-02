Ошурков Михаил Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ошурков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7324. ОШУРКОВ МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ, 29 л., Малмыжск. у., Вятско-Полянск. в. и с. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. ст. 105 и 108, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 17 апр. 923.
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