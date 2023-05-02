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Дрозд Николай Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дрозд
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4094. ДРОЗД НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 24 л., Полтавск. г., Роменск. у., Талалаевск. в. и с. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 14 ноября 923.

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