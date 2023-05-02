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Симкин Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симкин
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9111. СИМКИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 36 л., Пронск. у., Большесельск. в., с. Палицкого. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 85, лиш. св. 1 г. Исп. 9сент. 923.

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