Деркач Трофим Демидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Деркач
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Демидов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46455. ДЕРКАЧЪ, ТРОФИМЪ ДЕМИДОВЪ. К. Чернигов. у., Довжицк. в., д. Унучка, 35 л.; — У. Чл. О. С., по Чернигов. у., 172 М. (кража), тюр. 3 м. Исп. 17 Мая 905.
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