Хохлев Семен Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хохлев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140873. ХОХЛЕВЪ, СЕМЕНЪ ПАВЛОВЪ (онъ же Хахлевъ). К. изъ сс.-п. Томск. у., Николаевск. в., с. Иштанъ, 60 л., рд. Одоевск. у., въ в. и с. Ивицкомъ; — Омск. С. П., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 17 Авг. 909. | 904 46467 1655 У. | 900 36834 170 М., гдѣ свѣд. о возр. не вѣр. | 98 46859 170 М.
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