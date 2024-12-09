Буцерога Владимир-Никодим Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буцерога
- Имя
- Владимир-Никодим
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20949. БУЦЕРОГА, ВЛАДИМІРЪ-НИКОДИМЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Бердичев. у., Казатинск. в., с. Сестреновки, 19 л.;—Кіевск. О. С., 114, 134, 135, 139,9, 1629 и 1682 У., каторж. раб. 4 г., а по сов. съ приг. Кіевск. Военно-Окр. С. отъ 5 Янв. 909 г., каторж. раб.6 л. и 8 м. Исп. 12 Янв. 909.
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