Кучумов Матвей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кучумов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95683. КУЧУМОВЪ, МАТВѢЙ ИВАНОВЪ, 28 л. К. Вышневолоцк. у., Столоповск. в., д. Никольской; — З. Н. 2 уч. Бѣжецк. у., 23 Дек. 909, 16, 155 и 156 М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ сего же числа (155 и 156 М., тюр. 3 м. и 2 п.), тюр. 3 м. и 3 н. Исп. 17 Янв. 910. | 908 73014 155 М.
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