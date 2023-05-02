Пушкина Мария Романовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пушкина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Романовна
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18482. ПУШКИНА, МАРИЯ РОМАНОВНА, 24 л. Гр. Старицк. у., Федосовск. в., д. Хмелевок; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Мариинск. отд. г. Москвы. Покуп. краден., лиш. св. 1 г. Исп. 15 июня 920.
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