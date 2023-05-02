Яас Роберт Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яас
- Имя
- Роберт
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 538
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156457. ЯАСЪ, РОБЕРТЪ ПЕТРОВЪ. К. Юрьевск. у., Аякирск. в., 23 л.; — Рижск. О. С. 31 Іюля 909, 149. 152,3 ч. 1655 и 1657 У., госов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 112277, арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Окт. 909. | 908 1 17926 169 М. | 905 93561 1651 У. | 907 87164 169 М. | 903 103915 169 М.
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