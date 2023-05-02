Орлов Захарий Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлов
- Имя
- Захарий
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9684. Орлов Захарий Никитич, 41 г., Казанск. у., Спас-Клепиковск. в., д. Шабаевой. Рязанск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20 нояб. 926.
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