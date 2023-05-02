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Пробуров Димитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пробуров
Имя
Димитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7979. ПРОБУРОВ ДИМИТРИЙ ИВАНОВИЧ. 19 л, Вышневолоцк. у., Раевск. в., д. Филизи. Н. С. 13 р. г. Твери. Ст. 81-в. лиш. св. 2 г. Исп. 10 сент. 923.

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