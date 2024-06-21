Ботян Сидор Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ботян
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130288. ботянъ, сидоръ николаевъ. К. Чериков. у., Комаровичск. в., д. Охори, 27 л.; — Чериков. У. С., 154 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Окт. 909.
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