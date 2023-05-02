Коновалов Алексей Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коновалов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15984. КОНОВАЛОВ, АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 47 л. Гр. Вологодск. у., Несвойск. в.; — Н. С. 2 уч. Архангельск. у. Спекуляц., лиш. св. 3 г. Исп. 26 июля. 920.
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