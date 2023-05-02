Александров Максим Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Максим
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12679. АЛЕКСАНДРОВ, МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 45 л. Гр. Лепельск. у., Пышнянск. в. и д.; — Н. С. Московско-Заставск. р. 2 отд. г. Петрограда. Хищение, лиш. св. 2 г. Исп. 12 окт. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.