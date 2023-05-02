Перепелицын Павел Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перепелицын
- Имя
- Павел
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 271
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10007. Перепелицын Павел Алексеевич, 18 л., Сальск. окр., Ремонтинск. р., с. Заветного. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 167, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 15 нояб. 926.
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