Тур Яков Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тур
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12180. ТУР ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 23 л., Полтавск. г., Лубенск. у., Ленинск, р., с. Клепачи. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст. 1 Ч. 86, 180, 1 Ч. 184, 205, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 Г. П. В. 3. С. 10/ХІ—24.
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