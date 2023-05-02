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Ковалев Иван Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Иван
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6081. КОВАЛЕВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, 28 л., Кемск. у., Сароцк. в., д. Шижни, Н. С. 2 уч. г. Архангельска, Ст. 180, лиш. св. 1 г., Исп. 22 Ноября 923.

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