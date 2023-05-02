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Крылов Александр Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крылов
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7145. КРЫЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 31 г., Даниловск. у., Положиковск. в., д. Воронино. Н. С. 1 уч. Даниловск. у. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 1 г. 3 м. Исп. 12 ноября 923.

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