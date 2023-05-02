Крылов Александр Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крылов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7145. КРЫЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 31 г., Даниловск. у., Положиковск. в., д. Воронино. Н. С. 1 уч. Даниловск. у. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 1 г. 3 м. Исп. 12 ноября 923.
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