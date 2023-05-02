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Поляков Василий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поляков
Имя
Василий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7852. ПОЛЯКОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, 24 л., Одоевск. у., Сомовск. в , с. Косимова. В. Т. Московск. окр. Ст. 180а, лиш. св 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 сент. 923.

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