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Гунаева Александра Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гунаева
Имя
Александра
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
04 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3583. ГУНАЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА, 27 л., Московск. г., Радомск. в., д. Лапковой. Н. С. 1 уч. Подольск. у. Ст. 143, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 июня 923.

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