Дмитриев Тимофей Стефанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитриев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Стефанович
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3949. ДМИТРИЕВ ТИМОФЕЙ СТЕФАНОВИЧ, 34 л., Ставропольск. у., с. Константиновки. Н. С. 2 р. Ставропольск. у. Ст. ст. 78, 79 ч. 2, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 25 июня 923.
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