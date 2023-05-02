Непряхин Павел Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Непряхин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17524. НЕПРЯХИН, ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Мишкинск. у., Ново-Никольск. в.; — Р. Т. г. Ярославля. Хищение, лиш. св. 5 л. условно, с отпр. на фр. Исп. 16 авг. 920.
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