Бир-Назаров Худай-Назар
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бир-Назаров
- Имя
- Худай-Назар
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45239. БИРЪ-НАЗАРОВЪ, ХУДАЙ-НАЗАРЪ. Сельск. обыв. кишл. Катта-Киргиза, Мингъ-Арыкск. в., Катта-Курган. у.; — Самарканд. О. С., 4 п. 134, 135, 148 и 1489 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Мая 905.
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