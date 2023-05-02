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Бир-Назаров Худай-Назар

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бир-Назаров
Имя
Худай-Назар
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
45239. БИРЪ-НАЗАРОВЪ, ХУДАЙ-НАЗАРЪ. Сельск. обыв. кишл. Катта-Киргиза, Мингъ-Арыкск. в., Катта-Курган. у.; — Самарканд. О. С., 4 п. 134, 135, 148 и 1489 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Мая 905.

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