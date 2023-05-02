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Бакшеев Григорий Евграфович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакшеев
Имя
Григорий
Отчество
Евграфович
Дата исполнения приговора
19 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
349. Бакшеев Григорий Евграфович, 37 л., Читинск. окр., Нерчинск. р., с. Зюльзи. Н. С. Титовск. р. Читинск. окр. Ст. 180п. «а», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 19/ѴІ—26.

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