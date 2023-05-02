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Хрушков Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хрушков
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
7888. ХРУШКОВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 42 л., Гр. Ветлужск. у., Заводск. в., д. Тютонихи, М.; Н. С. 6 уч. Ветлужск. у., Принят. краден., лиш. св. 2 г., Исп. 29 окт. 919.

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