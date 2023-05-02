Цветков Александр Платонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цветков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Платонов
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 584
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96801. ЦВѢТКОВЪ. АЛЕКСАНДРЪ ПЛАтоновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Макарьев. у., Кусск. в., д. Денисова, 22 л.; — Костром. О. С., 169 и 172 М. и 133 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 905 г. № 44000, прест. отд. 1 г. и 1 м. Исп. 29 Марта 908. | 903 74545 170¹ М. | 902 92490 169 М.|903 61178 170¹ М. | 902 37126 169 М.
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