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Елтышев Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елтышев
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
30 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4376. ЕЛТЫШЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 35 л., г. Перми. Н. С. 2 уч. б. г. Екатеринбурга. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 30 апр. 923.

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