Аникеев Яков Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аникеев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142596. АНИКѢЕВЪ, ЯКОВЪ ГРИГОрьевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Фатежск. у., Дмитріевск. в., д. Большой-Ждановой, 25 л.; — Курск. О. С. 21 Мая 909, 114, 4 п. 134, 135, 152, 1641, 13, 9, 1655 и 1654 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Фатежск. у. отъ 30 Іюня 908 г. (170¹ М. — тюр. 1½ г.), Каторж. раб. 4 г. Исп. 3 Нояб. 909. | 906 60393 1483 У.
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