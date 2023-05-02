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Евстафьев Фома Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евстафьев
Имя
Фома
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4297. ЕВСТАФЬЕВ ФОМА ИВАНОВИЧ, 22 л., Елецк. у., Тербунск. в. и с. В. Т. 3 стр. корп. Московск. окр. Ст. 205а, лиш. св. 1½ г. Исп. 30 июля 923.

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