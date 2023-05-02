Саламатов Архип Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саламатов
- Имя
- Архип
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18768. САЛАМАТОВ, АРХИП АЛЕКСЕЕВИЧ, 26 л. Гр. Малмыжск. у., Безменшурск. в., д. Медовый-ключ; — Р. Т. г. Вятки. Хищение, лиш. св. 15 л., по амн. нак. сокр. до 18 л. Исп. 29 дек. 920.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно