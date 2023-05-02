Демчинский Иван Эдуардович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демчинский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Эдуардович
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2586. ДЕМЧИНСКИЙ ИВАН ЭДУАРДОВИЧ, 26 л., г. Москвы. В. Т. Краснфл. и 2 Кавказск. стр. див. Ст. 1 ч. 113, 180 п. «б», 1 ч. 207, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27/ѴІІ - 24.
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