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Демчинский Иван Эдуардович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демчинский
Имя
Иван
Отчество
Эдуардович
Дата исполнения приговора
27 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
2586. ДЕМЧИНСКИЙ ИВАН ЭДУАРДОВИЧ, 26 л., г. Москвы. В. Т. Краснфл. и 2 Кавказск. стр. див. Ст. 1 ч. 113, 180 п. «б», 1 ч. 207, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27/ѴІІ - 24.

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