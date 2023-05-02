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Кокорина Евгения Никоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кокорина
Имя
Евгения
Отчество
Никоновна
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
15897. КОКОРИНА, ЕВГЕНИЯ НИКОНОВНА, 33 л. Гр. Вельск. у., Никольск. в., д. Куаоверской; — Н. С. 1 уч. Вельск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 29 окт. 920.

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