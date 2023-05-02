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Ярыгин Самуил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ярыгин
Имя
Самуил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
29 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
30833. ЯРЫГИН, САМУИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 33 л. Гр. Дмитровск. у., Лубянск. в., д. Голенищевой; — Н. С. 6 уч. Дмитровск. у. Орловск. окр. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 29 июня 920.

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