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Ельчанинов Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ельчанинов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4385. ЕЛЬЧАНИНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л., Старицк. у., Высоковск. в. и с. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 22 мая 923.

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