Ельчанинов Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ельчанинов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4385. ЕЛЬЧАНИНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л., Старицк. у., Высоковск. в. и с. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 22 мая 923.
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