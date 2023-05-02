Ким Александр Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ким
- Имя
- Александр
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4573. КИМ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 23 л., Хабаровск. у., Посеткинск. в., с. Александро-Михайловки. В. Т. сухопутно-морск. сил Приморск. р. Ст. ст. 108, 114, 116, 118, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 20/Х—24.
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