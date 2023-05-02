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Чаплюк Трофим Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чаплюк
Имя
Трофим
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
Источник
Скан
Оригинальная запись
141059. ЧАПЛЮКЪ, ТРОФИМЪ ФЕДОРОВЪ. К. Сумск. у., Ульяновск. в., х. Сайкова, 13 л.; — З. Н. 4 уч. Сумск. у. 13 Окт. 909, 11, 169 и 172 М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 28 Окт. 909.

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