Чаплюк Трофим Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чаплюк
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141059. ЧАПЛЮКЪ, ТРОФИМЪ ФЕДОРОВЪ. К. Сумск. у., Ульяновск. в., х. Сайкова, 13 л.; — З. Н. 4 уч. Сумск. у. 13 Окт. 909, 11, 169 и 172 М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 28 Окт. 909.
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