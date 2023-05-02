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Ахтариев Ахмет Ахметдинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахтариев
Имя
Ахмет
Отчество
Ахметдинович
Дата исполнения приговора
04 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
1200. Ахтариев Ахмет Ахметдинович, 23 л., Уфимск. г., Стерлитамакск. к. В. Т. 26 стр. див. Ст. 6 п. "б", П. В. П., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 4 мая 926.

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