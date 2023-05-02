Грачев Герасим Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грачев
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17991. ГРАЧЕВЪ, ГЕРАСИМЪ ПАВЛОВЪ, 20 л. К. Козловск. у., Изосимовск. в., д. Александровки; — Саратовск. С. П., 3 Марта 909, 3 п. 57 и 1 ч. 126 Уг. У., по сов. съ приг. сей П. отъ 25 Янв. 07 г. (1 ч. 3 отд. зак. 15 Апр. 906 г. тюр. 4 м.) и отъ 30 Мая 907 г. (2 ч. 103 и 3 п. 129 У., крѣп. 1 г.), каторж. раб. 4 г. Исп. 14 Янв. 911.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.