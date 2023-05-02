Витек Антон Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Витек
- Имя
- Антон
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45770. ВИТЕКЪ, АНТОНЪ ИВАНОВЪ. К. Равск. у., гм. и д. Любохня, 32 л.; — С. М. С. 1 окр. Петроков. г. (во 2 р.), 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 27 Мая 905. | 95 1164 169 М.
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