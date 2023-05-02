Шамунов Сергей Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шамунов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8129. ШАМУНОВ, СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 28 л. Гр. Верейск. у., Кубенск. в., д. Ереминой; - Н. С. Хамовническ. р-на 3 отд. г. Москвы. Кража, прин. раб. 1 г. Исп. 19 сент. 919.
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