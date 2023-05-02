Коростыленко Павел Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коростыленко
- Имя
- Павел
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6630. КОРОСТЫЛЕНКО ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Шацк. у., Ново-Березовск. в. и с., В. Т. Сев.-Кавказск. окр., Ст. 206, лиш. св. 1 г., Исп. 13 сент. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.