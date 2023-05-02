Шатреева Прасковья Александровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шатреева
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Александровна
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11932. ШАТРЕЕВА, ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 24 л. Гр. Ржевск. у., Тимофеевск. в., д. Павлово; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Труддезертир., пр. р. 6 м. с зач. 8 д. пр. з. Исп. 25 июня 920.
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