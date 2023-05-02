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Колмаков Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колмаков
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
07 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6257. КОЛМАКОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 33 л., г. Каргополя, Вологодск. Губсуд, Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 3 г., Исп. 7 авг. 923.

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