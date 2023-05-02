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Зайцев Афанасий Сидорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Афанасий
Отчество
Сидорович
Дата исполнения приговора
07 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
15089. ЗАЙЦЕВ, АФАНАСИЙ СИДОРОВИЧ, 45 л. Гр. Гомельск. у., Рудянецк. в., д. Семеновки; — Р. В. Т. Западн. ж. д. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 7 июня 920.

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