Труфанов Кузьма Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Труфанов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12121. ТРУФАНОВ КУЗЬМА ВЛАДИМИРОВИЧ, 23 л., Ливенск. у., Россошенск. в., с. Малиново. Тульск. Губсуд. Ст. 2 Ч. 184, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. В. 3. С. 31/ХІІ-24
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.