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Труфанов Кузьма Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Труфанов
Имя
Кузьма
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
12121. ТРУФАНОВ КУЗЬМА ВЛАДИМИРОВИЧ, 23 л., Ливенск. у., Россошенск. в., с. Малиново. Тульск. Губсуд. Ст. 2 Ч. 184, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. В. 3. С. 31/ХІІ-24

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