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Лещенко Пелагея Сергеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лещенко
Имя
Пелагея
Отчество
Сергеевна
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8072. ЛЕЩЕНКО ПЕЛАГЕЯ СЕРГЕЕВНА, 22 л., Мариинск у., Троицк. в., с. Воскресенского. Н. С. 3 уч. г. Томска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Исп. 15 ноября 923.

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